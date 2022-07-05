В Украине погиб второй французский боец интернационального легиона

По информации RTL, военный был тяжело ранен во время артиллерийского боя на харьковском направлении 1 июня. После этого он находился на лечении в полевом госпитале в Харьковской области.

Отмечается, что он был ранен в том же бою, в котором погиб еще один военный – гражданин Франции, Вильфрид Блерио. Его похоронили во Франции 30 июня.

По словам Магру, Адриан поступил в интернациональный легион в самом начале войны, 1 марта. Магру отметил его мужество и отвагу.

По информации RTL, сейчас на стороне Украины воюют около 50 французов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 мая в результате обстрела российскими оккупантами эвакуационного автомобиля в Луганской области погиб журналист французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер-Имофф – осколок снаряда пробил броню и он получил смертельное ранение в шею.