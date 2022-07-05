В Украине погиб второй французский боец интернационального легиона

По информации RTL, военный был тяжело ранен во время артиллерийского боя на харьковском направлении 1 июня. После этого он находился на лечении в полевом госпитале в Харьковской области.
Отмечается, что он был ранен в том же бою, в котором погиб еще один военный – гражданин Франции, Вильфрид Блерио. Его похоронили во Франции 30 июня.
По словам Магру, Адриан поступил в интернациональный легион в самом начале войны, 1 марта. Магру отметил его мужество и отвагу.
По информации RTL, сейчас на стороне Украины воюют около 50 французов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 мая в результате обстрела российскими оккупантами эвакуационного автомобиля в Луганской области погиб журналист французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер-Имофф – осколок снаряда пробил броню и он получил смертельное ранение в шею.
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины, присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.