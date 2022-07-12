Операция по освобождению Змеиного длилась более двух месяцев – оперативное командование "Юг"

В командовании рассказали, что оккупанты наращивали гарнизон на острове, чтобы контролировать небо и воду в районе северо-западной части Черного моря.

"Так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому. Более двух месяцев продолжалась операция. Это были целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств, забора данных обстановки и применения разнородного вооружения и оборудования, вычет тактики и стратегии врага, выстраивание собственных, более эффективных, целесообразных, часто нестандартных. К участию были привлечены группировки разнородных сил Военно-морских сил, эскадрилья Bayraktar, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия", – говорится в релизе.

На первом этапе операции украинские защитники обрезали пути логистического обеспечения РФ, нанося удары по российским кораблям и катерам, судам снабжения и технике, которыми оккупанты пытались обустраивать гарнизон на острове.

"На этом этапе точной работой БПЛА Bayraktar и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены четыре быстроходных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен", новый современный буксир "Спасатель Василий Бех" переведен в подводный флот", – добавили в командовании.

Согласно данным разведки, оккупанты успели переправить на остров около 30 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивную артиллерию, военные автомобили, дизельные генераторы.

"После потопления "Москвы", которая своей противовоздушной обороной обеспечивала прикрытие корабельной группировки в море, рашисты и решили создать себе из острова так называемый стационарный крейсер. Но взвешенное и тщательное изучение ситуации, мощное планирование и подготовка к активному этапу дали свой результат", – заявили авторы релиза.

В командовании подтвердили, что украинские военные нанесли удар по захваченным оккупантами буровым платформам в Черном море. Согласно сообщению, это тоже была часть операции по освобождению острова.

"Внезапно и точно были поражены командный пункт, средства препятствий и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Кроме самих потерь, это произвело еще и убедительное впечатление на врага относительно отчаянности и настоящих мощностей сил обороны юга Украины. В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута, путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове, которое осуществлялось морским путем, деморализацией. Противник оставил остров Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены", – добавили в командовании.

По информации ОК "Юг", потери россиян в результате "эпопеи" вокруг острова вместе с потопленным крейсером "Москва" достигают $900 млн. На самом остров украинские защитники уничтожили: три ЗРГК "Панцирь-С1", радиолокационную станцию "Мыс", систему радиоэлектронной борьбы, маломерный катер, по одной РСЗО "Торнадо" и "Град", а также автомобильную технику и склад боеприпасов.