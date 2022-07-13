ВСУ уничтожили более 37,5 тыс. оккупантов – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 оккупантов.
Другие потери противника составили:
"Наибольшие потери противник понес на николаевском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.