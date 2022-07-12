В Харькове задержан вероятный корректировщик оккупантов, у него нашли дальномер и расчеты огня РСЗО – полиция

"Внимание правоохранителей привлек подозрительный мужчина. Во время общения с полицейскими гражданин постоянно нервничал и путался в своих объяснениях. В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у него экшн-камеру, блокнот с баллистическими расчетами полетов снарядов артиллерии, РСЗО и лазерный дальномер", – говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что в телефоне "обнаружили переписку и звонки с абонентом РФ, которому мужчина отправлял баллистические расчеты, фото и геометки попаданий вражеских снарядов, в том числе тех, которые произошли за последние несколько дней".
Предполагаемого корректировщика задержали и передали соответствующим службам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков обстреливается российскими войсками регулярно. Так, в результате удара 11 июля из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей. 12 июля также были обстрелы и пострадавшие в его результате.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.