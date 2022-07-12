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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове задержан вероятный корректировщик оккупантов, у него нашли дальномер и расчеты огня РСЗО – полиция

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В полиции отметили, что в телефоне задержанного нашли геометки мест, куда наносили удары
В полиции отметили, что в телефоне задержанного нашли геометки мест, куда наносили удары
Фото: Патрульна поліція Харківської області / Facebook

Во время проверки в Харькове задержали мужчину, который предположительно являлся корректировщиком огня по городу со стороны российских оккупантов. Об этом проинформировала 12 июля в Fаcebook патрульная полиция Харьковской области.

"Внимание правоохранителей привлек подозрительный мужчина. Во время общения с полицейскими гражданин постоянно нервничал и путался в своих объяснениях. В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у него экшн-камеру, блокнот с баллистическими расчетами полетов снарядов артиллерии, РСЗО и лазерный дальномер", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в телефоне "обнаружили переписку и звонки с абонентом РФ, которому мужчина отправлял баллистические расчеты, фото и геометки попаданий вражеских снарядов, в том числе тех, которые произошли за последние несколько дней".

Предполагаемого корректировщика задержали и передали соответствующим службам.

https://www.facebook.com/kharkivpolice/posts/pfbid02Uxy2JfxSheD2VeRnWDiDk8kh3UVAdm8AKMgu7jBeH9Hn1AaYC3N87mKzpheH1xrMl?__cft__[0]=AZWsTjFBIGLZayykeeuzDn8522ayJ6iQwLyVFaUjGn0RlIjJGpBxqSKtpMRnGy5KTUNfmrPLRA4jrfxj7A_JPVtPfMS4m6Ea53oSVkU6g8LPIJ_kaITmfVwYyPQTC343sh7L1geqkSRog42hZAPtUQsq&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Харьков обстреливается российскими войсками регулярно. Так, в результате удара 11 июля из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей. 12 июля также были обстрелы и пострадавшие в его результате.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Харьков, война, полиция, телефоны, РСЗО, артиллерия, вторжение, патрульная полиция, переписка, обстрелы, война России против Украины, задержание, лазер, население, проверки, войска, мужчины
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