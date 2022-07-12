В Харькове задержан вероятный корректировщик оккупантов, у него нашли дальномер и расчеты огня РСЗО – полиция

В полиции отметили, что в телефоне задержанного нашли геометки мест, куда наносили удары Фото: Патрульна поліція Харківської області / Facebook

"Внимание правоохранителей привлек подозрительный мужчина. Во время общения с полицейскими гражданин постоянно нервничал и путался в своих объяснениях. В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у него экшн-камеру, блокнот с баллистическими расчетами полетов снарядов артиллерии, РСЗО и лазерный дальномер", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в телефоне "обнаружили переписку и звонки с абонентом РФ, которому мужчина отправлял баллистические расчеты, фото и геометки попаданий вражеских снарядов, в том числе тех, которые произошли за последние несколько дней".

Предполагаемого корректировщика задержали и передали соответствующим службам.

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