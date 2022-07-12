Российские военные обстреляли из РСЗО два районы Харькова, состояние пострадавших пяти человек – средней тяжести – Синегубов

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Разрушены здания, пожары на частных предприятиях и производствах, разбиты автомобили, иссечены осколками деревья. Медики госпитализировали пять человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших – средней тяжести. Таковы последствия сегодняшнего российского обстрела Индустриального и Немышлянского районов Харькова из реактивных систем залпового огня", – написал руководитель ОВА.
Синегубов отметил, что под ударом россиян по-прежнему остаются гражданские объекты и мирные жители.
Глава Харьковской ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и без необходимости не находиться на улицах.
Как сообщил пресс-центр Харьковской областной прокуратуры в Facebook, под огнем оккупантов оказались территории четырех предприятий и частное домовладение.
"В результате обстрела ранены четыре мужчины 42, 33, 45 и 36 лет и 54-летняя женщина, – говорится в сообщении. – Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)".
Днем Синегубов рассказал о четырех пострадавших в результате обстрела оккупантами Индустриального района Харькова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
Накануне, 11 июля, российские войска обстреляли Харьков несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей.