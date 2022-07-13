"Как хирург скальпелем". США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по "болезненным" местам оккупантов – Резников

По словам Резникова, результаты применения HIMARS обсуждались во время недавних переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.
"Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которой в том числе относят современные польские САУ Krab, наносит сегодня поражение России и вообще меняют картину боя. Я думаю, что так будет и дальше", – подчеркнул министр.
Резников отметил, что защитники Украины использует современный подход стран НАТО и наносят точные удары, работая, "как хирург скальпелем". Он добавил, что Украина получает не так много высокоточного оружия, поскольку помощь силам обороны нашей страны означает снижение обороноспособности страны-партнера.
В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отмечают и феноменальную точность американской РСЗО. Современная война, по убеждению Резникова, продемонстрировала, что "высокие технологии побеждают нашествие".
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
В поставки Украине вошли, в частности, американские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 километров. С их помощью ВСУ уничтожают склады с боеприпасами российских оккупантов.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.
США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.
1 июля министерство обороны США объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн. Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
9 июля Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.