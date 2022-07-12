Российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов. Перехват СБУ

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 37 470 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Командир разведроты оккупантов жалуется другу, что его подразделение едва удерживает позиции в поселке Долгенькое Харьковской области.

"Они поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: КамАЗ бронированный, еще какую-то х…йню там. У них минометчики и артиллеристы точно стреляют, прям п…здец. Они пристреленные", – признается российский захватчик.

В СБУ подчеркнули, что этот разговор был перехвачен до недавних ударов по складам и позициям оккупантов в Новой Каховке, Херсоне и Чернобаевке. На тот момент ВСУ еще не начали использовать высокоточные американские системы залпового огня HIMARS.

"Поэтому сейчас у российских захватчиков пылает еще больше – в прямом и переносном смыслах", – отметили в спецслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)