Британская разведка рассказала о разрушительной кадровой проблеме оккупантов

"По состоянию на воскресенье, 10 июля, Россия продолжила артиллерийские обстрелы в северном секторе Донбасса, но, вероятно, не добилась каких-либо значительных территориальных достижений", – сказано в сообщении.
В свою очередь, украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российскую линию обороны на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориальных успехов, утверждают в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 11, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/SnhtVoG5js
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/V620iZfEP7
В минобороны Великобритании вспоминают опубликованное в росСМИ видео, на котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа напрямую обратились к местным властям с требованием вернуть их мужей домой из Украины.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 11, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/SnhtVoG5js
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/V620iZfEP7
При этом, отметили в британской разведке, одна из женщин заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "ментально и физически истощен", поскольку находится на боевом дежурстве с момента начала вторжения – 24 февраля 2022 года.
(5/6) One woman claimed that personnel of EMD’s 5th Separate Guards Tank Brigade are ‘mentally and physically exhausted’, because they have been on active combat duty since the launch of the ‘special military operation’ on 24 February 2022.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 11, 2022
"Отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых действиях, скорее всего, является одной из самых серьезных кадровых проблем, которые российское минобороны пытается решить среди войск, участвующих во вторжении в Украину", – делает вывод разведка Великобритании.
(6/6) The lack of scheduled breaks from intense combat conditions is highly likely one of the most damaging of the many personnel issues the Russian MoD is struggling to rectify amongst the deployed force.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 11, 2022
Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.
Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.
28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.
После взятия Лисичанска оккупанты якобы взяли "оперативную паузу". 7 июля спикер минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что подразделения заняты "восполнением боевых возможностей", пишет российские пропагандистское агентство ТАСС. "Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказал он.
Украинские военные по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на утро 11 июля уничтожили 37,4 тыс. российских оккупантов