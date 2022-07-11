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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка рассказала о разрушительной кадровой проблеме оккупантов

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Оккупанты измотаны и остановили свое продвижение на востоке
Оккупанты измотаны и остановили свое продвижение на востоке
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых действиях на территории Украины, скорее всего, является одной из самых серьезных кадровых проблем, с которой столкнулось минобороны РФ. Об этом заявила 11 июля в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"По состоянию на воскресенье, 10 июля, Россия продолжила артиллерийские обстрелы в северном секторе Донбасса, но, вероятно, не добилась каких-либо значительных территориальных достижений", – сказано в сообщении.

В свою очередь, украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российскую линию обороны на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориальных успехов, утверждают в британской разведке.

В минобороны Великобритании вспоминают опубликованное в росСМИ видео, на котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа напрямую обратились к местным властям с требованием вернуть их мужей домой из Украины.

При этом, отметили в британской разведке, одна из женщин заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "ментально и физически истощен", поскольку находится на боевом дежурстве с момента начала вторжения – 24 февраля 2022 года.

"Отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых действиях, скорее всего, является одной из самых серьезных кадровых проблем, которые российское минобороны пытается решить среди войск, участвующих во вторжении в Украину", – делает вывод разведка Великобритании.

Контекст:

Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.

Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.

28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.

После взятия Лисичанска оккупанты якобы взяли "оперативную паузу". 7 июля спикер минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что подразделения заняты "восполнением боевых возможностей", пишет российские пропагандистское агентство ТАСС. "Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказал он.

Украинские военные по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на утро 11 июля уничтожили 37,4 тыс. российских оккупантов

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