Британская разведка рассказала о разрушительной кадровой проблеме оккупантов

Оккупанты измотаны и остановили свое продвижение на востоке Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

"По состоянию на воскресенье, 10 июля, Россия продолжила артиллерийские обстрелы в северном секторе Донбасса, но, вероятно, не добилась каких-либо значительных территориальных достижений", – сказано в сообщении.

В свою очередь, украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российскую линию обороны на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориальных успехов, утверждают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SnhtVoG5js



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/V620iZfEP7 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 11, 2022

В минобороны Великобритании вспоминают опубликованное в росСМИ видео, на котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа напрямую обратились к местным властям с требованием вернуть их мужей домой из Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SnhtVoG5js



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/V620iZfEP7 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 11, 2022

При этом, отметили в британской разведке, одна из женщин заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "ментально и физически истощен", поскольку находится на боевом дежурстве с момента начала вторжения – 24 февраля 2022 года.

(5/6) One woman claimed that personnel of EMD’s 5th Separate Guards Tank Brigade are ‘mentally and physically exhausted’, because they have been on active combat duty since the launch of the ‘special military operation’ on 24 February 2022. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 11, 2022

"Отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых действиях, скорее всего, является одной из самых серьезных кадровых проблем, которые российское минобороны пытается решить среди войск, участвующих во вторжении в Украину", – делает вывод разведка Великобритании.