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"У всех контузии". Жены бурятских военных назвали войну в Украине несправедливой и потребовали вернуть мужей домой

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Российские военные отправлялись якобы на учения
Российские военные отправлялись якобы на учения
Фото: ЕРА

В российской республике Бурятия жены военных обратились к местным властям с требованием вернуть домой их мужей, которые участвуют во вторжении России в Украину. Об этом 28 июня сообщает проект "Сибирь.Реалии".

Одна из женщин, Вера Партилхаева, рассказала журналистам, что они записали обращение к главе республики Алексею Цыденову, заявив, что военных из Бурятии убивают с его "молчаливого согласия".

По словам Партилхаевой, их мужья еще в январе отправились якобы на учения и сейчас находятся в Украине в составе 5-й танковой тацинской бригады. "Сибирь.Реалии" отмечают, что на сегодня известно минимум о 30 погибших из этой бригады.

"С 24 февраля они участвуют в спецоперации. Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести", – заявили на камеру жены военных, отметив, что военные "четыре месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют простудой".

В соцсетях Партилхаева написала, что "телевидение не придает огласки этому беспределу", утверждают "Сибирь.Реалии".

"Все боятся, дана команда молчать! Пусть будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужей на родину", – заявила женщина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент Украины Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

13 мая Украинский институт будущего опубликовал аналитический материал, в котором на основе статистических данных РФ сделал вывод, что в ходе войны в Украине больше всего россиян в пересчете на 100 тыс. населения погибает из Бурятии – 99 на 100 тыс. населения, тогда как погибших из Москвы – 0,23 на 100 тыс. населения.

Теги: Россия, телевидение, война, военные, вторжение, Бурятия, война России против Украины, учения, контузия, войска, обращение
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