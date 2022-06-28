"У всех контузии". Жены бурятских военных назвали войну в Украине несправедливой и потребовали вернуть мужей домой

Одна из женщин, Вера Партилхаева, рассказала журналистам, что они записали обращение к главе республики Алексею Цыденову, заявив, что военных из Бурятии убивают с его "молчаливого согласия".

По словам Партилхаевой, их мужья еще в январе отправились якобы на учения и сейчас находятся в Украине в составе 5-й танковой тацинской бригады. "Сибирь.Реалии" отмечают, что на сегодня известно минимум о 30 погибших из этой бригады.

"С 24 февраля они участвуют в спецоперации. Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести", – заявили на камеру жены военных, отметив, что военные "четыре месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют простудой".

В соцсетях Партилхаева написала, что "телевидение не придает огласки этому беспределу", утверждают "Сибирь.Реалии".

"Все боятся, дана команда молчать! Пусть будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужей на родину", – заявила женщина.

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