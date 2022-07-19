Оккупанты выпустили по Никополю 40 реактивных снарядов – ОВА

"Ночь тревог и обстрелов... Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. По Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. Есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары", – написал Резниченко.
По его словам, в городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. В результате обстрела мирные жители не пострадали.
В Криворожском районе оккупанты ударили из артиллерии по Зеленодольской общине. Там также обошлось без пострадавших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 16 июля захватчики обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.