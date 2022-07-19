Оккупанты выпустили по Никополю 40 реактивных снарядов – ОВА

В результате обстрелов на двух промышленных предприятиях возникли пожары Фото: ДСНС України / Telegram

"Ночь тревог и обстрелов... Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. По Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. Есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары", – написал Резниченко.

По его словам, в городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. В результате обстрела мирные жители не пострадали.

В Криворожском районе оккупанты ударили из артиллерии по Зеленодольской общине. Там также обошлось без пострадавших.

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