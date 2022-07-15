Российские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области, найдены обломки от фосфорных боеприпасов – глава ОВА

"Целили по нашим городам и селам из разного оружия. В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее. Пожарные тушили пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов", – заявил глава ОВА.
В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял парковую зону Зеленодольска.
В Синельниковском районе ракета попала в школу. Там серьезные разрушения, сейчас спасатели разбирают завалы.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 12 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую общину из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".