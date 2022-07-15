Российские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области, найдены обломки от фосфорных боеприпасов – глава ОВА

В Синельниковском районе ракета попала в школу Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Целили по нашим городам и селам из разного оружия. В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее. Пожарные тушили пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов", – заявил глава ОВА.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял парковую зону Зеленодольска.

В Синельниковском районе ракета попала в школу. Там серьезные разрушения, сейчас спасатели разбирают завалы.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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