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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области, найдены обломки от фосфорных боеприпасов – глава ОВА

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В Синельниковском районе ракета попала в школу
В Синельниковском районе ракета попала в школу
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли три района Днепропетровской области. Об этом 15 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Целили по нашим городам и селам из разного оружия. В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее. Пожарные тушили пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов", – заявил глава ОВА.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял парковую зону Зеленодольска.

В Синельниковском районе ракета попала в школу. Там серьезные разрушения, сейчас спасатели разбирают завалы.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 12 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую общину из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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