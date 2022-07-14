Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области – глава ОВА

"Российская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район. Под огонь попала Зеленодольская община. Враг умышленно ударил по населенным пунктам – селу Большая Костромка и Зеленодольску", – написал он.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)