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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области – глава ОВА

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Резниченко: Российская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район
Резниченко: Российская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Ночью и утром 14 июля российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район. Под огонь попала Зеленодольская община. Враг умышленно ударил по населенным пунктам – селу Большая Костромка и Зеленодольску", – написал он.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 12 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую общину из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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