Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области – глава ОВА

"Российская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район. Под огонь попала Зеленодольская община. Враг умышленно ударил по населенным пунктам – селу Большая Костромка и Зеленодольску", – написал он.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 12 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую общину из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".