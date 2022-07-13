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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, несколько населенных пунктов остались без электричества – ОВА

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В Мировской общине зафиксированы повреждения заведения социальной инфраструктуры
В Мировской общине зафиксированы повреждения заведения социальной инфраструктуры
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня. Об этом 13 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район. Кроме самого Никополя, под удар попали еще две общины – Червоногригоровская и Мировская", – написал глава ОВА.

По его словам, в Червоногригоровской общине задело линию электропередач. В результате частично без электричества осталась сама Червоногригоровка и еще два села.

"Это примерно 6000 абонентов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков", – уточнил Резниченко.

В Мировской общине зафиксированы повреждения заведения социальной инфраструктуры.

По предварительным данным, люди во время обстрелов не пострадали.

Глава ОВА также добавил, что за прошедшую ночь украинские военные сбили в Днепропетровской области два вражеских беспилотника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 12 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую общину из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".

Теги: Россия, Украина, электричество, Днепропетровская область, беспилотники, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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