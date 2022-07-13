Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, несколько населенных пунктов остались без электричества – ОВА

"Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район. Кроме самого Никополя, под удар попали еще две общины – Червоногригоровская и Мировская", – написал глава ОВА.

По его словам, в Червоногригоровской общине задело линию электропередач. В результате частично без электричества осталась сама Червоногригоровка и еще два села.

"Это примерно 6000 абонентов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков", – уточнил Резниченко.

В Мировской общине зафиксированы повреждения заведения социальной инфраструктуры.

По предварительным данным, люди во время обстрелов не пострадали.

Глава ОВА также добавил, что за прошедшую ночь украинские военные сбили в Днепропетровской области два вражеских беспилотника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)