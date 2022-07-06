Российские оккупанты из РСЗО обстреляли вечером Днепропетровскую область, ранены три человека – глава ОВА

В результате обстрела оккупантами произошло возгорание на предприятии в Покровской общине, отметил глава Днепропетровской ОВА Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Вечером враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район. Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном предприятии. Спасатели тушат огонь", – написал руководитель ОВА.

По его словам, оккупанты с самого утра "держали под прицелом" Криворожский район.

"Шесть раз ударили из разного оружия. Обстреляли сразу четыре общины – Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую, – подчеркнул Резниченко. – В Апостоловской и Нивотрудовской общинах горели поля с пшеницей. В Зеленодольской – лесополоса. В Широковской общине обстрелом изуродовало солнечную электростанцию. В селе Шестерня разрушен дом. Там произошел пожар, его уже потушили. Село частично без света и газа. Обошлось без жертв".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил в Facebook, что оккупанты обстреляли гражданский объект в Покровской общине, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника, кассетными боеприпасами.

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