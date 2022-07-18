Оккупанты ударили ракетой по элеватору в Днепропетровской области, разрушен склад с зерном – Резниченко

Резниченко заявил о разрушениях в Днепропетровской области в результате ракетного удара российских военных Фото: adm.dp.gov.ua

"Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна", – сообщил глава ОВА.

Еще один удар пришелся по школьному двору, написал Резниченко. В результате поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон.

Также, по данным ОВА, есть попадание в частный дом. По предварительной информации, во время атаки люди не пострадали.

"Русская орда снова стреляет в мирных людей. Никаких военных в деревнях не было. Эта атака в очередной раз доказывает: русская армия – армия-террорист", – подытожил Резниченко.