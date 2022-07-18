Оккупанты ударили ракетой по элеватору в Днепропетровской области, разрушен склад с зерном – Резниченко

"Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна", – сообщил глава ОВА.
Еще один удар пришелся по школьному двору, написал Резниченко. В результате поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон.
Также, по данным ОВА, есть попадание в частный дом. По предварительной информации, во время атаки люди не пострадали.
"Русская орда снова стреляет в мирных людей. Никаких военных в деревнях не было. Эта атака в очередной раз доказывает: русская армия – армия-террорист", – подытожил Резниченко.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
12 июля российские военные в очередной раз обстреляли Зеленодольскую общину (граничащую с временно оккупированной Херсонской областью) из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".
15 июля оккупанты нанесли удары по Днепру ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из северной части Каспийского моря, четыре ракеты из шести сбила ПВО, сообщили ВС ВСУ. В результате удара по "Южному машиностроительному заводу" и прилегающей улице погибло трое и ранено 16 человек.
Российские оккупанты ночью и утром 16 июля обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.