ВСУ сбили над Днепропетровской областью беспилотник оккупантов

"Еще минус один "Орлан-10". Наши военные сбили над Днепропетровской очередной вражеский беспилотник", – говорится в сообщении.

Стоимость каждого "Орлана-10" составляет в зависимости от комплектации $80–120 тыс, рассказывали в мае в Воздушных силах ВСУ.

"Не стоит приуменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, указывать цели, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск", – подчеркивали в ВС ВСУ.

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