ВСУ сбили над Днепропетровской областью беспилотник оккупантов

"Еще минус один "Орлан-10". Наши военные сбили над Днепропетровской очередной вражеский беспилотник", – говорится в сообщении.
Стоимость каждого "Орлана-10" составляет в зависимости от комплектации $80–120 тыс, рассказывали в мае в Воздушных силах ВСУ.
"Не стоит приуменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, указывать цели, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск", – подчеркивали в ВС ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 июля, составили около 38 140 военных, 1677 танка, 220 самолетов, 188 вертолетов, 15 кораблей и катеров и 687 беспилотников оперативно-тактического уровня.