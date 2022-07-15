Иран провел презентацию новых беспилотников на фоне слухов о передаче БПЛА России

Подразделение авианосцев и субмарин, показанное ВМС Ирана, готово к транспортировке, управлению своими дронами и уничтожению вражеских, говорится в сообщении.
Arab News отмечает, что президент США Джо Байден совершает поездку по Ближнему Востоку. В четверг он и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Яир Лапид подписали договор о безопасности, "укрепляющий их общий фронт против Ирана".
"Поскольку мы знаем об агрессивных намерениях США, нужно укреплять оборонные возможности", – цитирует СМИ командующего иранской армией Абдолрахима Мусави.
По его словам, если "враги допустят ошибку, эти дроны принесут им достойный сожаления ответ".
Arab News добавляет, что это первый показ иранских БПЛА с тех пор, как страна начала разрабатывать свою программу беспилотников в 1980-х годах во время ирано-иракской войны.
12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести ракеты.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.