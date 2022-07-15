Иран провел презентацию новых беспилотников на фоне слухов о передаче БПЛА России

США предупреждают, что Иран может передать России несколько сотен БПЛА Фото: ЕРА

Подразделение авианосцев и субмарин, показанное ВМС Ирана, готово к транспортировке, управлению своими дронами и уничтожению вражеских, говорится в сообщении.

Arab News отмечает, что президент США Джо Байден совершает поездку по Ближнему Востоку. В четверг он и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Яир Лапид подписали договор о безопасности, "укрепляющий их общий фронт против Ирана".

"Поскольку мы знаем об агрессивных намерениях США, нужно укреплять оборонные возможности", – цитирует СМИ командующего иранской армией Абдолрахима Мусави.

По его словам, если "враги допустят ошибку, эти дроны принесут им достойный сожаления ответ".

Arab News добавляет, что это первый показ иранских БПЛА с тех пор, как страна начала разрабатывать свою программу беспилотников в 1980-х годах во время ирано-иракской войны.