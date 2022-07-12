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Иран намерен передать России беспилотники для войны против Украины – Белый дом

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Россия в войне против Украины потеряла сотни беспилотников
Россия в войне против Украины потеряла сотни беспилотников
Фото: pixabay.com (архив)

Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Иран может передать России по ее просьбе беспилотники для использования в войне против Украины. Об этом 11 июля заявил советник по безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает Associated Press.

По данным Белого дома, Россия просила у Ирана "сотни" БПЛА, в том числе ударные беспилотники, и разведданные говорят о том, что иранские военные уже в этом месяце собираются обучить россиян пользоваться такой техникой.

Салливан отметил, что данная информация указывает, что российской армии недостаточно только своего оружия для агрессии против Украины.

Агентство пишет, что разоблачение из Белого дома произошло перед визитом президента США Джо Байдена на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, для нападения на которую Иран якобы предоставил свои беспилотники йеменским хуситам.

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

По состоянию на 11 июля, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупационная армия потеряла убитыми около 37,4 тыс. человек личного состава и 676 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Иран, армия, война, оккупация, агрессия, нападение, Белый дом, вторжение, беспилотники, советник, хуситы, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, визит, потери России, Джейк Салливан
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