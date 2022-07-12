Иран намерен передать России беспилотники для войны против Украины – Белый дом

По данным Белого дома, Россия просила у Ирана "сотни" БПЛА, в том числе ударные беспилотники, и разведданные говорят о том, что иранские военные уже в этом месяце собираются обучить россиян пользоваться такой техникой.

Салливан отметил, что данная информация указывает, что российской армии недостаточно только своего оружия для агрессии против Украины.

Агентство пишет, что разоблачение из Белого дома произошло перед визитом президента США Джо Байдена на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, для нападения на которую Иран якобы предоставил свои беспилотники йеменским хуситам.