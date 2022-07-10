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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Двойной праздник: уничтоженные беспилотники и день рождения". В командовании ВСУ "Центр" показали, как сбивают вражеский БПЛА

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Украинские военные сняли на видео, как сбивают российский беспилотник
Украинские военные сняли на видео, как сбивают российский беспилотник
Скриншот: Повітряне командування "Центр" / Facebook

Военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания на восточных рубежах Украины, вечером 8 июля сбили вражеский беспилотник, утром 9 июля – еще два. Видео опубликовала пресс-служба командования.

"Утреннее приземление двух беспилотников стало возможным благодаря боевому расчету, в котором своей точностью отличился офицер полка, выпускник военного вуза, который достаточно быстро адаптировался в подразделении, открыл счет и продолжает успешно уничтожать воздушные цели рашистов", – говорится в сообщении. 

В командовании отметили, что у этого офицера 9 июля "двойной праздник: уничтоженные беспилотники и день рождения". Утром в подразделении шутили, что на день рождения дарят военному "морковки" (ракеты).

"И расчет во главе с именинником использовал подарок по назначению", – отметили в командовании.

https://www.facebook.com/PvkCenter/videos/1164706001045517/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации Генштаба ВСУ на утро 10 июля, потери российских оккупантов в Украине за время полномасштабного вторжения составили около 37,3 тыс. военных, 1641 танк, 217 самолетов, 188 вертолетов, 676 беспилотников, 155 крылатых ракет и 15 кораблей и катеров.

Теги: беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери России
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