"Двойной праздник: уничтоженные беспилотники и день рождения". В командовании ВСУ "Центр" показали, как сбивают вражеский БПЛА

"Утреннее приземление двух беспилотников стало возможным благодаря боевому расчету, в котором своей точностью отличился офицер полка, выпускник военного вуза, который достаточно быстро адаптировался в подразделении, открыл счет и продолжает успешно уничтожать воздушные цели рашистов", – говорится в сообщении.
В командовании отметили, что у этого офицера 9 июля "двойной праздник: уничтоженные беспилотники и день рождения". Утром в подразделении шутили, что на день рождения дарят военному "морковки" (ракеты).
"И расчет во главе с именинником использовал подарок по назначению", – отметили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации Генштаба ВСУ на утро 10 июля, потери российских оккупантов в Украине за время полномасштабного вторжения составили около 37,3 тыс. военных, 1641 танк, 217 самолетов, 188 вертолетов, 676 беспилотников, 155 крылатых ракет и 15 кораблей и катеров.