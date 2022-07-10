"Двойной праздник: уничтоженные беспилотники и день рождения". В командовании ВСУ "Центр" показали, как сбивают вражеский БПЛА

"Утреннее приземление двух беспилотников стало возможным благодаря боевому расчету, в котором своей точностью отличился офицер полка, выпускник военного вуза, который достаточно быстро адаптировался в подразделении, открыл счет и продолжает успешно уничтожать воздушные цели рашистов", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что у этого офицера 9 июля "двойной праздник: уничтоженные беспилотники и день рождения". Утром в подразделении шутили, что на день рождения дарят военному "морковки" (ракеты).

"И расчет во главе с именинником использовал подарок по назначению", – отметили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)