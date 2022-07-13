Иран отвергает обвинения в продаже военных беспилотников России

Канаани не отрицает факт сотрудничества Ирана с РФ, но настаивает на отсутствии "конкретных событий" в его рамках Фото: mfa.gov.ir

Дипломат отметил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

"И в последнее время в этом отношении не произошло никаких конкретных событий", – добавил Канаани.

Также представитель МИД отметил, что позиция Ирана относительно войны на территории Украины является "ясной и неоднократно заявлялась официально".

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил 13 июля в интервью итальянской газете La Repubblica, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.

Абдоллахиан подтвердил, что у страны есть соглашения о сотрудничестве с РФ в оборонной сфере, но подчеркнул, что Иран не будет помогать ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт.