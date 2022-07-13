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Иран отвергает обвинения в продаже военных беспилотников России

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Канаани не отрицает факт сотрудничества Ирана с РФ, но настаивает на отсутствии "конкретных событий" в его рамках
Канаани не отрицает факт сотрудничества Ирана с РФ, но настаивает на отсутствии "конкретных событий" в его рамках
Фото: mfa.gov.ir

Министерство иностранных дел Ирана отрицает информацию о том, что страна продавала России военную технику после начала войны в Украине. Это следует из комментария представителя МИД Ирана Нассер Канаани, который цитирует 13 июля официальный сайт ведомства.

Дипломат отметил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

"И в последнее время в этом отношении не произошло никаких конкретных событий", – добавил Канаани.

Также представитель МИД отметил, что позиция Ирана относительно войны на территории Украины является "ясной и неоднократно заявлялась официально".

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил 13 июля в интервью итальянской газете La Repubblica, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.

Абдоллахиан подтвердил, что у страны есть соглашения о сотрудничестве с РФ в оборонной сфере, но подчеркнул, что Иран не будет помогать ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт.

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

Советник по безопасности президента США Джейк Салливан заявил 11 июля, что Иран может передать России по ее просьбе беспилотники для использования в войне против Украины. Речь, по словам Салливана, идет о сотнях единиц техники, в том числе ударных БПЛА.

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

Теги: Россия, Украина, Иран, МИД, военная техника, военная помощь, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, обвинение, дипломаты, сотрудничество, Джейк Салливан
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