Иран отвергает обвинения в продаже военных беспилотников России

Дипломат отметил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.
"И в последнее время в этом отношении не произошло никаких конкретных событий", – добавил Канаани.
Также представитель МИД отметил, что позиция Ирана относительно войны на территории Украины является "ясной и неоднократно заявлялась официально".
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил 13 июля в интервью итальянской газете La Repubblica, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.
Абдоллахиан подтвердил, что у страны есть соглашения о сотрудничестве с РФ в оборонной сфере, но подчеркнул, что Иран не будет помогать ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт.
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".
Советник по безопасности президента США Джейк Салливан заявил 11 июля, что Иран может передать России по ее просьбе беспилотники для использования в войне против Украины. Речь, по словам Салливана, идет о сотнях единиц техники, в том числе ударных БПЛА.
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.