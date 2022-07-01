МИД Украины – странам Каспийского региона: Нужно заставить РФ прекратить обстрелы украинских городов из акватории Каспия

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 30 июня на сайте МИД.
"П. 2 ст. 3 конвенции предусматривает "использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами". Отмечаем, что ракетные удары, наносимые Россией по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции", – отмечается в заявлении.
В МИД Украины призвали стран – участниц конвенции побудить РФ "прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины".
29 июня в Туркменистане состоялся Шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Ракетные обстрелы по всей территории Украины войска РФ ведут с первого дня полномасштабной войны, в частности, запуская ракеты из акватории Каспийского моря.
Президент Владимир Зеленский заявлял 28 июня, что Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.
С 13-го по 29 июня российские оккупанты выпустили по территории Украины 202 ракеты, на 120 больше, чем за первые 12 дней месяца, сообщил 30 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, к нанесению ракетных ударов оккупанты применяют более 50% ракет из советских запасов, которые не имеют достаточно высокой точности, в результате чего поражаются жилые дома в населенных пунктах и другие объекты гражданской инфраструктуры.