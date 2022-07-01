МИД Украины – странам Каспийского региона: Нужно заставить РФ прекратить обстрелы украинских городов из акватории Каспия

Ракетные удары РФ по объектам гражданской инфраструктуры Украины из региона Каспия грубо нарушают положение Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, отметили в МИД Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 30 июня на сайте МИД.

"П. 2 ст. 3 конвенции предусматривает "использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами". Отмечаем, что ракетные удары, наносимые Россией по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции", – отмечается в заявлении.

В МИД Украины призвали стран – участниц конвенции побудить РФ "прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины".

29 июня в Туркменистане состоялся Шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.

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