"Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет". В сети высмеяли огромный стол, за которым на Каспийском саммите сидел Путин

"Длина столов, как обычно, лучше всего сообщает о теплой и доверительной обстановке, в которой неизменно находится президент Путин", – написал российский журналист Илья Шепелин.
Длина столов как обычно лучше всего сообщает о теплой и доверительной обстановке, в которой неизменно находится президент Путинpic.twitter.com/UYh3Q35FFM— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 29, 2022
Пользователь с ником Проф. Преображенский сравнил саммит G7, где девять мировых лидеров сидели за одним небольшим столом, с Каспийским саммитом с участием Путина, где за огромным столом было только пять человек.
Слева - саммит G7.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) June 29, 2022
За столом 9 человек.
Справа - каспийский саммит с участием Путина.
За столом 5 человек.
У меня всё. pic.twitter.com/PMbCgq81bm
Аналогичное сравнение сделал и белорусский актер Вячеслав Сикора.
"Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет", – написал он о Путине.
Вся разница между цивилизованным миром и диким запоребриком в двух фото— Вячеслав Сикора (@SIKORA_slava) June 29, 2022
Сверху — саммит G7, за столом 9 человек.
Снизу — каспийский саммит с участием путина. За столом 5 человек.
Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет. pic.twitter.com/wJa5Ur1UXt
"Форум в Душанбе с участием Путина. Ну, могли бы и на футбольном стадионе сесть на разных трибунах", – написал в Facebook публицист Леонид Швец.
"Встреча, как можно заметить, проходит в тесной, дружеской атмосфере", – сыронизировал российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин.
Каспийский саммит с участием Путина. Встреча, как можно заметить, проходит в тесной, дружеской атмосфере. pic.twitter.com/ind4qa95Rg— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) June 29, 2022
"Расстояние между участниками такое, что, кажется, встречаться уже бессмысленно. Ничего не видно и никого не слышно. Участники уже могут просто перекрикиваться из своих стран без всех этих перемещений и перелетов. Белый десятиметровый кремлевский стол, в конце которого где-то маячил Макрон, теперь кажется приватным и интимным", – написал журналист Артур Соломонов.
"Решили померяться длиной столов, и Путин со своим десятиметровым, как мальчишка на фоне Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова", – пошутил пользователь сети Олег Сохне.
Это уже не первый раз, когда в интернете высмеивают огромный стол, за которым Путин общается с другими президентами. В частности, 7 февраля Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Тогда на переговорах они также сидели за необычно длинным столом.