"Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет". В сети высмеяли огромный стол, за которым на Каспийском саммите сидел Путин

"Длина столов, как обычно, лучше всего сообщает о теплой и доверительной обстановке, в которой неизменно находится президент Путин", – написал российский журналист Илья Шепелин.

Длина столов как обычно лучше всего сообщает о теплой и доверительной обстановке, в которой неизменно находится президент Путинpic.twitter.com/UYh3Q35FFM — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 29, 2022

Пользователь с ником Проф. Преображенский сравнил саммит G7, где девять мировых лидеров сидели за одним небольшим столом, с Каспийским саммитом с участием Путина, где за огромным столом было только пять человек.

Слева - саммит G7.

За столом 9 человек.



Справа - каспийский саммит с участием Путина.

За столом 5 человек.



У меня всё. pic.twitter.com/PMbCgq81bm — Проф. Преображенский (@prof_preobr) June 29, 2022

Аналогичное сравнение сделал и белорусский актер Вячеслав Сикора.

"Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет", – написал он о Путине.

Вся разница между цивилизованным миром и диким запоребриком в двух фото

Сверху — саммит G7, за столом 9 человек.

Снизу — каспийский саммит с участием путина. За столом 5 человек.

Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет. pic.twitter.com/wJa5Ur1UXt — Вячеслав Сикора (@SIKORA_slava) June 29, 2022

"Форум в Душанбе с участием Путина. Ну, могли бы и на футбольном стадионе сесть на разных трибунах", – написал в Facebook публицист Леонид Швец.

"Встреча, как можно заметить, проходит в тесной, дружеской атмосфере", – сыронизировал российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин.

Каспийский саммит с участием Путина. Встреча, как можно заметить, проходит в тесной, дружеской атмосфере. pic.twitter.com/ind4qa95Rg — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) June 29, 2022

"Расстояние между участниками такое, что, кажется, встречаться уже бессмысленно. Ничего не видно и никого не слышно. Участники уже могут просто перекрикиваться из своих стран без всех этих перемещений и перелетов. Белый десятиметровый кремлевский стол, в конце которого где-то маячил Макрон, теперь кажется приватным и интимным", – написал журналист Артур Соломонов.

"Решили померяться длиной столов, и Путин со своим десятиметровым, как мальчишка на фоне Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова", – пошутил пользователь сети Олег Сохне.