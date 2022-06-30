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"Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет". В сети высмеяли огромный стол, за которым на Каспийском саммите сидел Путин

Каспийский саммит прошел 29 июня в Туркменистане
Каспийский саммит прошел 29 июня в Туркменистане
Фото: The Insider / Twitter

29 июня в столице Туркменистана Ашхабаде состоялся Каспийский саммит при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Это первый зарубежный визит Путина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В сети высмеяли огромный стол, за которым сидели президенты, – расстояние между политиками составляло несколько метров.

"Длина столов, как обычно, лучше всего сообщает о теплой и доверительной обстановке, в которой неизменно находится президент Путин", – написал российский журналист Илья Шепелин.

Пользователь с ником Проф. Преображенский сравнил саммит G7, где девять мировых лидеров сидели за одним небольшим столом, с Каспийским саммитом с участием Путина, где за огромным столом было только пять человек.

Аналогичное сравнение сделал и белорусский актер Вячеслав Сикора.

"Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет", – написал он о Путине.

"Форум в Душанбе с участием Путина. Ну, могли бы и на футбольном стадионе сесть на разных трибунах", – написал в Facebook публицист Леонид Швец.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5456894107687016&set=a.257247190985093

"Встреча, как можно заметить, проходит в тесной, дружеской атмосфере", – сыронизировал российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин.

"Расстояние между участниками такое, что, кажется, встречаться уже бессмысленно. Ничего не видно и никого не слышно. Участники  уже могут  просто перекрикиваться из своих стран без всех этих перемещений и перелетов. Белый десятиметровый кремлевский стол, в конце которого где-то маячил Макрон, теперь кажется приватным и интимным", – написал журналист Артур Соломонов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid023LVzZAPHPhfjAbZ3G8bqyWZ2hZ51vv5infvpMV3TQ6zdewWXc62sJJpwDPyWT5yJl&id=1059555481

"Решили померяться длиной столов, и Путин со своим десятиметровым, как мальчишка на фоне Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова", – пошутил пользователь сети Олег Сохне.

https://www.facebook.com/oleg.soehne/posts/pfbid02gRq8RWufLwQsXLVyVsRfe6qpDxMpSqFkEAmbXWnBfPQhqk8vNJuxnszj955GZM1bl

Контекст:

Это уже не первый раз, когда в интернете высмеивают огромный стол, за которым Путин общается с другими президентами. В частности, 7 февраля Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Тогда на переговорах они также сидели за необычно длинным столом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Иран, Казахстан, Азербайджан, Ильхам Алиев, соцсети, Туркменистан, Касым-Жомарт Токаев, Ибрагим Раиси, Сердар Бердымухамедов
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