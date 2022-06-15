Лидер Шотландии начала кампанию за второй референдум о независимости

По словам Стерджен, новый референдум должен пройти в Шотландии до конца 2023 года Фото: EPA

В первом из серии документов под названием "Создание новой Шотландии" приводится анализ положения Великобритании по ряду показателей в сравнении с другими странами Европы. Для сравнения авторы избрали следующие страны: Австрию, Бельгию, Данию, Исландию, Ирландию, Финляндию, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Швейцарию, которые условно назвали странами сравнения.

Авторы документа пришли к выводу, что все страны сравнения богаче Великобритании, там меньше неравенство населения по доходам, а уровень бедности и, в частности, количество детей, живущих за чертой бедности, ниже.

Также согласно анализу, большинство стран сравнения счастливее Великобритании, во всех них выше социальная мобильность, а в большинстве – меньше неравенство оплаты труда мужчин и женщин.

"Данные свидетельствуют о том, что они (страны, с которыми сравнивалась Британия) достигают лучших результатов, чем может на текущий момент достичь Шотландия, оставаясь в составе Великобритании", – говорится в анализе.

Кроме того, авторы делают вывод, что полная независимость Шотландии необходима для построения страны, которая сможет достичь экономических и социальных результатов стран сравнения.

По словам Стерджен, новый референдум должен пройти в Шотландии до конца 2023 года, отмечает Euronews.