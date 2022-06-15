Лидер Шотландии начала кампанию за второй референдум о независимости

В первом из серии документов под названием "Создание новой Шотландии" приводится анализ положения Великобритании по ряду показателей в сравнении с другими странами Европы. Для сравнения авторы избрали следующие страны: Австрию, Бельгию, Данию, Исландию, Ирландию, Финляндию, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Швейцарию, которые условно назвали странами сравнения.
Авторы документа пришли к выводу, что все страны сравнения богаче Великобритании, там меньше неравенство населения по доходам, а уровень бедности и, в частности, количество детей, живущих за чертой бедности, ниже.
Также согласно анализу, большинство стран сравнения счастливее Великобритании, во всех них выше социальная мобильность, а в большинстве – меньше неравенство оплаты труда мужчин и женщин.
"Данные свидетельствуют о том, что они (страны, с которыми сравнивалась Британия) достигают лучших результатов, чем может на текущий момент достичь Шотландия, оставаясь в составе Великобритании", – говорится в анализе.
Кроме того, авторы делают вывод, что полная независимость Шотландии необходима для построения страны, которая сможет достичь экономических и социальных результатов стран сравнения.
По словам Стерджен, новый референдум должен пройти в Шотландии до конца 2023 года, отмечает Euronews.
Первый референдум о независимости в Шотландии провели в сентябре 2014 года. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.
Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. Когда в июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза, во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовало 62% шотландцев. Однако в целом по стране большинство британцев поддержали выход из ЕС.
Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума, но премьер-министр Борис Джонсон отказался от такой инициативы (его правительство должно дать согласие на референдум, чтобы тот считался легитимным). 1 января 2021-го Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз.