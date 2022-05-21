У России уже нехватка разведывательных беспилотников – разведка Великобритании

Положение РФ еще больше ухудшится, если она продолжит терять БПЛА нынешними темпами, считают в разведке Британии (на фото – сбитый в Луганской области беспилотник оккупантов "Орлан-10") Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По информации британской разведки, РФ пыталась реализовать в Украине концепцию, которую разработала в войне в Сирии: в ней разведывательные БПЛА используются для определения целей, по которым будут наносить авиаудары или удары артиллерией.

"Россия, скорее всего, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется нехваткой внутренних производственных мощностей в результате санкций", – сказано в отчете.

Беспилотники играют ключевую роль для обеих сторон, но они уязвимы как для сбивания, так и электронных помех, отмечают в британской разведке.

Если Россия продолжит терять БПЛА нынешними темпами, потенциал ее армии в области разведки, наблюдения и контрразведки еще больше ухудшится и это негативно отразится на ее эффективности, подчеркивается в отчете.

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