У России уже нехватка разведывательных беспилотников – разведка Великобритании

По информации британской разведки, РФ пыталась реализовать в Украине концепцию, которую разработала в войне в Сирии: в ней разведывательные БПЛА используются для определения целей, по которым будут наносить авиаудары или удары артиллерией.
"Россия, скорее всего, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется нехваткой внутренних производственных мощностей в результате санкций", – сказано в отчете.
Беспилотники играют ключевую роль для обеих сторон, но они уязвимы как для сбивания, так и электронных помех, отмечают в британской разведке.
Если Россия продолжит терять БПЛА нынешними темпами, потенциал ее армии в области разведки, наблюдения и контрразведки еще больше ухудшится и это негативно отразится на ее эффективности, подчеркивается в отчете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 21, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/bW5sc8zQbE