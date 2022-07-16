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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили около 140 оккупантов, пять танков и семь крылатых ракет – Генштаб ВСУ

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Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали около 38 140 российских оккупантов. Об этом 16 июля сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 140 захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 1677 (+5);
  • боевые бронированные машины – 3874 (+8);
  • артиллерийские системы – 846 (+4);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО – 109;
  • самолеты – 220;
  • вертолеты – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6);
  • крылатые ракеты – 162 (+7);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2735 (+4);
  • специальная техника – 68 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GA1eps44N3FnQJFbpKA6o93itxaWxWFPrYr2Q954fm93baxDZicLcZ1EbrrNVqdRl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. Боевые действия также идут в южных регионах страны.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери России, погибшие российские военные
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