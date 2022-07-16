ВСУ за сутки уничтожили около 140 оккупантов, пять танков и семь крылатых ракет – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 140 захватчиков.

Другие потери противника составили:

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. Боевые действия также идут в южных регионах страны.