HIMARS уничтожили более 30 военных объектов оккупантов за последние недели – Минобороны Украины

"Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сейчас прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снизился", – сказал спикер Минобороны.

Мотузяник прогнозирует, что ленд-лиз для Украины заработает примерно с конца сентября, когда закончится финансовый год в США и завершится так называемая президентская программа помощи. Спикер Минобороны отметил, что Украина ждет очень положительного эффекта от ленд-лиза, так как Генштаб ВСУ будет сам определять, какое вооружение на тот момент будет необходимо для противостояния российским оккупантам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)