HIMARS уничтожили более 30 военных объектов оккупантов за последние недели – Минобороны Украины

"Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сейчас прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снизился", – сказал спикер Минобороны.
Мотузяник прогнозирует, что ленд-лиз для Украины заработает примерно с конца сентября, когда закончится финансовый год в США и завершится так называемая президентская программа помощи. Спикер Минобороны отметил, что Украина ждет очень положительного эффекта от ленд-лиза, так как Генштаб ВСУ будет сам определять, какое вооружение на тот момент будет необходимо для противостояния российским оккупантам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗВ MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
9 июля во время бизнес-конференции на платформе Forbes министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РСЗО HIMARS "наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра". Он также отмечал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам.