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ВОЙНА В УКРАИНЕ

HIMARS уничтожили более 30 военных объектов оккупантов за последние недели – Минобороны Украины

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Украинские военные активно используют HIMARS на фронте
Украинские военные активно используют HIMARS на фронте
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Американские ракетные системы HIMARS помогли уничтожить уже более 30 объектов армии РФ. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 15 июля в эфире телемарафона, сообщило LIGA.net.

"Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сейчас прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снизился", – сказал спикер Минобороны.

Мотузяник прогнозирует, что ленд-лиз для Украины заработает примерно с конца сентября, когда закончится финансовый год в США и завершится так называемая президентская программа помощи. Спикер Минобороны отметил, что Украина ждет очень положительного эффекта от ленд-лиза, так как Генштаб ВСУ будет сам определять, какое вооружение на тот момент будет необходимо для противостояния российским оккупантам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗВ MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

9 июля во время бизнес-конференции на платформе Forbes министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РСЗО HIMARS "наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра". Он также отмечал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам.

Теги: Министерство обороны Украины, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, потери России, ленд-лиз, HIMARS
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