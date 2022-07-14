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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме объяснили, почему США пока не используют ленд-лиз для Украины

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В Белом доме прокомментировали ленд-лиз для Украины
В Белом доме прокомментировали ленд-лиз для Украины
Фото: depositphotos.com

На данный момент в приоритете США оказание Украине безвозмездной военной помощи. Об этом 13 июля заявил чиновник Белого дома в ответ на запрос "Голоса Америки" об использовании ленд-лиза для Украины.

"Сейчас мы ставим в приоритет помощь в области безопасности для Украины, за которую ей позже не нужно будет возвращать средства", – сказал он.

В Белом доме отметили, что программа ленд-лиза предусматривает возврат денег за полученную технику, в то время как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств. Чиновник сообщил, что Администрация президента США использует для этих программ средства, которые выделил Конгресс (пакет помощи на $40 млрд, более половины из которых заложено на военную помощь и сопутствующие расходы). Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" заявил, что администрация все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

"Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Он был принят на двухпартийной основе, и это четко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, оказанную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и дальше это делать. Только в прошлую пятницу президент [США Джо] Байден подписал выделение еще $400 млн военной помощи Украине по программе президентских полномочий. У нас уже много полномочий, и мы их используем", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, ленд-лиз
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