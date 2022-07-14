В Белом доме объяснили, почему США пока не используют ленд-лиз для Украины

"Сейчас мы ставим в приоритет помощь в области безопасности для Украины, за которую ей позже не нужно будет возвращать средства", – сказал он.

В Белом доме отметили, что программа ленд-лиза предусматривает возврат денег за полученную технику, в то время как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств. Чиновник сообщил, что Администрация президента США использует для этих программ средства, которые выделил Конгресс (пакет помощи на $40 млрд, более половины из которых заложено на военную помощь и сопутствующие расходы). Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" заявил, что администрация все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

"Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Он был принят на двухпартийной основе, и это четко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, оказанную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и дальше это делать. Только в прошлую пятницу президент [США Джо] Байден подписал выделение еще $400 млн военной помощи Украине по программе президентских полномочий. У нас уже много полномочий, и мы их используем", – сказал он.

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