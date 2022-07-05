Нардеп Костенко: В РФ, только по открытым данным, 600 САУ "Мста-С", не говоря о "Гвоздиках" и "Акациях". Когда Украине передают четыре гаубицы, этого недостаточно

Костенко: Мы должны говорить о серьезном ленд-лизе, таком, который будет направлен на победу Фото: Роман Костенко / Facebook

Журналисты спросили, насколько за последний месяц изменилась ситуация с современной техникой, необходимой Украине для войны с РФ.

"Техника появилась. Более того, я уже своими глазами видел, как она работает, как она корректируется, какие у нее возможности (они значительно выше, чем у техники советского образца). Наверное, я повторюсь, но скажу: нам все еще нужна техника – современная и много", – сказал Костенко.

Он подчеркнул, что не будет называть конкретных цифр поставок.

"Но если взять, например, самоходную гаубицу, то есть самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" (2С19), то их в Российской Федерации, только по открытым данным, 600 единиц. Уже не говорю о "Гвоздиках" и "Акациях", которых в России гораздо больше. Как и об "Ураганах", "Градах" и "Смерчах". Поэтому, когда я слышу заявления о том, что Украине передали четыре гаубицы или четыре РСЗО, то, как любой военный, понимаю, что этого недостаточно", – сказал Костенко.

Нардеп отметил, что россияне сейчас активизировали все свои спецслужбы в Европе, Северной и Южной Америках и Австралии, чтобы определить конкретное количество техники, которую получает Украина, как она поступает в страну и по каким путям идет на фронт.

"В то же время я уверен и в другом: что цифры значительно больше, но недостаточны, и ленд-лиз должен быть ленд-лизом. И мы должны говорить о серьезном ленд-лизе, то есть таком, который будет направлен на победу: партнеры должны давать то, что нам нужно для поражения врага системно. Потому что можно, например, дать гаубицы, но не дать беспилотники, и мы можем просто стрелять по координатам сколько угодно, но при этом не видеть, есть ли там техника, сменил противник позицию или нет", – добавил Костенко.

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