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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардеп Костенко: В РФ, только по открытым данным, 600 САУ "Мста-С", не говоря о "Гвоздиках" и "Акациях". Когда Украине передают четыре гаубицы, этого недостаточно

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Костенко: Мы должны говорить о серьезном ленд-лизе, таком, который будет направлен на победу
Костенко: Мы должны говорить о серьезном ленд-лизе, таком, который будет направлен на победу
Фото: Роман Костенко / Facebook

В Украине, благодаря иностранным партнерам, стало значительно больше современной военной техники, но ее все еще недостаточно для системного поражения врага, считает секретарь оборонного комитета Рады, нардеп от "Голоса", ветеран Роман Костенко. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 5 июля.

Журналисты спросили, насколько за последний месяц изменилась ситуация с современной техникой, необходимой Украине для войны с РФ.

"Техника появилась. Более того, я уже своими глазами видел, как она работает, как она корректируется, какие у нее возможности (они значительно выше, чем у техники советского образца). Наверное, я повторюсь, но скажу: нам все еще нужна техника – современная и много", – сказал Костенко.

Он подчеркнул, что не будет называть конкретных цифр поставок.

"Но если взять, например, самоходную гаубицу, то есть самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" (2С19), то их в Российской Федерации, только по открытым данным, 600 единиц. Уже не говорю о "Гвоздиках" и "Акациях", которых в России гораздо больше. Как и об "Ураганах", "Градах" и "Смерчах". Поэтому, когда я слышу заявления о том, что Украине передали четыре гаубицы или четыре РСЗО, то, как любой военный, понимаю, что этого недостаточно", – сказал Костенко.

Нардеп отметил, что россияне сейчас активизировали все свои спецслужбы в Европе, Северной и Южной Америках и Австралии, чтобы определить конкретное количество техники, которую получает Украина, как она поступает в страну и по каким путям идет на фронт.

"В то же время я уверен и в другом: что цифры значительно больше, но недостаточны, и ленд-лиз должен быть ленд-лизом. И мы должны говорить о серьезном ленд-лизе, то есть таком, который будет направлен на победу: партнеры должны давать то, что нам нужно для поражения врага системно. Потому что можно, например, дать гаубицы, но не дать беспилотники, и мы можем просто стрелять по координатам сколько угодно, но при этом не видеть, есть ли там техника, сменил противник позицию или нет", – добавил Костенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Теги: вооружение, военная техника, военная помощь, РСЗО, артиллерия, спецслужбы, война России против Украины, Роман Костенко, ленд-лиз
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