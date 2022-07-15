Резников убежден, что Украина получит ракеты для стрельбы из HIMARS на 300 км, и анонсировал "серьезные изменения" на поле боя

Резников говорит о скором контрнаступлении Украины, отмечая, что для этого требуется больше ракет и артиллерии Фото: kmu.gov.ua

По словам главы ведомства, в последние несколько недель Украина успешно использовала HIMARS для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, нарушив работу "артиллерийской машины" Москвы.

Министр похвалил HIMARS за их точность и дальнобойность и отметил, что эти системы помогли сократить количество потерь ВСУ на Донбассе, изменив, по его словам, правила игры в войне.

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их [западных партнеров] оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более дальним радиусом действия".

Министр выразил уверенность, что к концу этого года на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Он надеется на успех контрнаступательной операции украинских военных.

В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отмечают и феноменальную точность американских РСЗО. Современная война, по убеждению Резникова, продемонстрировала, что "высокие технологии побеждают нашествие".

13 июля Резников заявил, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам.