Резников убежден, что Украина получит ракеты для стрельбы из HIMARS на 300 км, и анонсировал "серьезные изменения" на поле боя

По словам главы ведомства, в последние несколько недель Украина успешно использовала HIMARS для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, нарушив работу "артиллерийской машины" Москвы.
Министр похвалил HIMARS за их точность и дальнобойность и отметил, что эти системы помогли сократить количество потерь ВСУ на Донбассе, изменив, по его словам, правила игры в войне.
"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их [западных партнеров] оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более дальним радиусом действия".
Министр выразил уверенность, что к концу этого года на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Он надеется на успех контрнаступательной операции украинских военных.
В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отмечают и феноменальную точность американских РСЗО. Современная война, по убеждению Резникова, продемонстрировала, что "высокие технологии побеждают нашествие".
13 июля Резников заявил, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявляли, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В поставки Украине вошли, в частности, американские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км. HIMARS способны запускать пакет из шести таких ракет либо одну ракету ATACMS с дальностью до 300 км. Этот вид боеприпасов в Украину на данный момент не поставляется.
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.