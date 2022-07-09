Подоляк об обороне Украины: Больше инструментов – быстрее зачистим россиян

"Хотим перелома в войне? Три составляющие. [Американские РСЗО] HIMARS позволяют высокоточно уничтожать тыловые базы и логистику. Тяжелая артиллерия по линии фронта позволяет паритетно отвечать количеством на количество. Бронетехника для "кулаков прорыва". Больше инструментов – быстрее зачистим россиян", – написал он.
Хочемо перелому у війні? Три складові… HIMARS дають змогу високоточно знищувати тилові бази та логістику. Важка артилерія по лінії фронту дає змогу паритетно відповідати кількістю на кількість. Бронетехніка для «кулаків прориву»… Більше інструментів – швидше зачистимо росіян.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 9, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 июля Подоляк заявил в интервью "24 каналу", что перелом в войне уже начинается.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. В Кремле, считает президент, не отказались от плана захватить всю территорию Украины.