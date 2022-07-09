Подоляк об обороне Украины: Больше инструментов – быстрее зачистим россиян

Подоляк назвал три составляющие для перелома в войне Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Хотим перелома в войне? Три составляющие. [Американские РСЗО] HIMARS позволяют высокоточно уничтожать тыловые базы и логистику. Тяжелая артиллерия по линии фронта позволяет паритетно отвечать количеством на количество. Бронетехника для "кулаков прорыва". Больше инструментов – быстрее зачистим россиян", – написал он.

Хочемо перелому у війні? Три складові… HIMARS дають змогу високоточно знищувати тилові бази та логістику. Важка артилерія по лінії фронту дає змогу паритетно відповідати кількістю на кількість. Бронетехніка для «кулаків прориву»… Більше інструментів – швидше зачистимо росіян. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 9, 2022

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8 июля Подоляк заявил в интервью "24 каналу", что перелом в войне уже начинается.