Подоляк: Если эту войну мы закончим неправильно, Европа получит более масштабную войну

"Война – это депрессия, это негативные эмоции, война – это затраты, но Российская Федерация в ее нынешнем виде всегда будет провоцировать Европу, и тогда там всегда будет война. Если мы сегодня эту войну закончим неправильно и позволим России не нести ответственность за то, что она делает, то мы получим более масштабную войну. Потому что Россия поймет, что Европа слаба и не может адекватно ответить, что Европа боится, например, ухудшения экономического положения", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что эта война должна закончиться только на условиях Украины. В противном случае, по его мнению, "цена войны будет намного выше".

Война России против Украины. Главное (обновляется)