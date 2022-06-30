Эту войну нужно остановить как можно скорее – Владимир Кличко о решении саммита НАТО

Владимир Кличко: Украина и война в Украине – в центре этого саммита НАТО в Мадриде Фото: Klitschko / Facebook

"Украина и война в Украине – в центре этого саммита НАТО в Мадриде. Будет принято много решений, исторических решений. Чтобы остановить эту бессмысленную войну в Украине. Самую большую войну в Европе после Второй мировой. Эту войну нужно остановить как можно скорее", – сказал Владимир Кличко.

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Он вместе с братом, мэром столицы Виталием Кличко принял участие в панельной дискуссии в рамках саммита НАТО. Виталий Кличко заявил, что в случае победы президента РФ Владимира Путина последствия будут разрушительными для демократического мира, поэтому необходима максимальная поддержка Украины оружием.