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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эту войну нужно остановить как можно скорее – Владимир Кличко о решении саммита НАТО

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Владимир Кличко: Украина и война в Украине в центре этого саммита НАТО в Мадриде
Владимир Кличко: Украина и война в Украине – в центре этого саммита НАТО в Мадриде
Фото: Klitschko / Facebook

На саммите НАТО будут приняты исторические решения, которые помогут остановить войну в Украине. Об этом заявил украинский боксер, брат мэра Киева Владимир Кличко во время конференции Альянса в Мадриде. Видео он опубликовал в своем Facebook.

"Украина и война в Украине – в центре этого саммита НАТО в Мадриде. Будет принято много решений, исторических решений. Чтобы остановить эту бессмысленную войну в Украине. Самую большую войну в Европе после Второй мировой. Эту войну нужно остановить как можно скорее", – сказал Владимир Кличко.

https://www.facebook.com/KlitschkoOfficial/videos/5149097308530544/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он вместе с братом, мэром столицы Виталием Кличко принял участие в панельной дискуссии в рамках саммита НАТО. Виталий Кличко заявил, что в случае победы президента РФ Владимира Путина последствия будут разрушительными для демократического мира, поэтому необходима максимальная поддержка Украины оружием.

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности НАТО. В документе отмечается, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства" и Альянс "подтверждает решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года" в отношении Украины (тогда члены Альянса решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение ПДЧ).

Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Теги: Владимир Кличко, Россия, Виталий Кличко, НАТО, война, Мадрид, война России против Украины, саммит НАТО
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