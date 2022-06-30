Эту войну нужно остановить как можно скорее – Владимир Кличко о решении саммита НАТО

"Украина и война в Украине – в центре этого саммита НАТО в Мадриде. Будет принято много решений, исторических решений. Чтобы остановить эту бессмысленную войну в Украине. Самую большую войну в Европе после Второй мировой. Эту войну нужно остановить как можно скорее", – сказал Владимир Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Он вместе с братом, мэром столицы Виталием Кличко принял участие в панельной дискуссии в рамках саммита НАТО. Виталий Кличко заявил, что в случае победы президента РФ Владимира Путина последствия будут разрушительными для демократического мира, поэтому необходима максимальная поддержка Украины оружием.
Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности НАТО. В документе отмечается, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства" и Альянс "подтверждает решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года" в отношении Украины (тогда члены Альянса решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение ПДЧ).
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.