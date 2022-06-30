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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если мы позволим Путину победить в Украине, результаты будут ужасными для Альянса – Кличко на саммите НАТО

В рамках саммита братья Кличко встретились с рядом мировых лидеров
В рамках саммита братья Кличко встретились с рядом мировых лидеров
Фото: пресс-служба Виталия Кличко

В случае победы президента России Владимира Путина последствия будут разрушительными для всего демократического мира, поэтому нужна максимальная поддержка Украины оружием. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на саммите НАТО в Мадриде в ходе панельной дискуссии "Взгляд из Киева", сообщает официальный портал столицы.

"Если мы позволим Путину победить в Украине, результаты будут ужасающими не только для нашей страны. Они будут также разрушительными и для НАТО, и для демократического мира. Это нужно понимать. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодня – время действовать. Оказывать Украине помощь. Самое главное – высококачественным эффективным оружием. Но также важна помощь экономическая, по кибербезопасности и информационная", – сказал Кличко.

Он отметил, что пакет помощи, принятый НАТО для Украины, – важная поддержка для государства и сигнал о дальнейшем сотрудничестве и перспективе развития отношений с Альянсом. Кличко подчеркнул, что определение России наибольшей угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе в новой стратегической концепции Альянса является объективным.

Также состоялись встречи братьев Кличко с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Саммит НАТО проходит сейчас в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности НАТО. В документе отмечается, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства" и Альянс "подтверждает решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года" в отношении Украины (тогда члены Альянса решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение ПДЧ).

Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Теги: Виталий Кличко, НАТО, война России против Украины, саммит НАТО
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