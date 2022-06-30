Если мы позволим Путину победить в Украине, результаты будут ужасными для Альянса – Кличко на саммите НАТО

"Если мы позволим Путину победить в Украине, результаты будут ужасающими не только для нашей страны. Они будут также разрушительными и для НАТО, и для демократического мира. Это нужно понимать. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодня – время действовать. Оказывать Украине помощь. Самое главное – высококачественным эффективным оружием. Но также важна помощь экономическая, по кибербезопасности и информационная", – сказал Кличко.
Так сьогодні зустрічають Україну в світі@Klitschko @NATO pic.twitter.com/ZWz7JipirG— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) June 29, 2022
Он отметил, что пакет помощи, принятый НАТО для Украины, – важная поддержка для государства и сигнал о дальнейшем сотрудничестве и перспективе развития отношений с Альянсом. Кличко подчеркнул, что определение России наибольшей угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе в новой стратегической концепции Альянса является объективным.
Также состоялись встречи братьев Кличко с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщили в пресс-службе.
Саммит НАТО проходит сейчас в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности НАТО. В документе отмечается, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства" и Альянс "подтверждает решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года" в отношении Украины (тогда члены Альянса решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение ПДЧ).
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.