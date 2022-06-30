Если мы позволим Путину победить в Украине, результаты будут ужасными для Альянса – Кличко на саммите НАТО

"Если мы позволим Путину победить в Украине, результаты будут ужасающими не только для нашей страны. Они будут также разрушительными и для НАТО, и для демократического мира. Это нужно понимать. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодня – время действовать. Оказывать Украине помощь. Самое главное – высококачественным эффективным оружием. Но также важна помощь экономическая, по кибербезопасности и информационная", – сказал Кличко.

Он отметил, что пакет помощи, принятый НАТО для Украины, – важная поддержка для государства и сигнал о дальнейшем сотрудничестве и перспективе развития отношений с Альянсом. Кличко подчеркнул, что определение России наибольшей угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе в новой стратегической концепции Альянса является объективным.

Также состоялись встречи братьев Кличко с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщили в пресс-службе.