НАТО растет и крепнет, пока Путин в Туркменистане пытается собрать своих союзников – Atlantic Council

Об этом она говорила во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировал в YouTube фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

"Мы видели отличные фотографии с саммита НАТО. А Путин знаете, что делал? Был в Туркменистане, пытался собрать страны Организации Договора о коллективной безопасности. И, в отличие от ОДКБ, Альянс НАТО растет и крепнет. А Путин сейчас где-то на юге пытается собрать своих союзников", – сказала она.

Эксперт также отметила, что у РФ остается все меньше поддержки – Турция, по ее мнению, предпочла Запад России.

"Турция уже сейчас не возражает против членства Финляндии и Швеции [в НАТО]. Это очень серьезный шаг вперед, потому что он является сигналом того, что Турция предпочла все-таки Запад России", – сказала Харинг.

Разница между тем, как проходили саммит НАТО в Мадриде и Каспийский саммит в Ашхабаде, стала предметом множества шуток в сети.

В состав ОДКБ в настоящее время входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.