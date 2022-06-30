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НАТО растет и крепнет, пока Путин в Туркменистане пытается собрать своих союзников – Atlantic Council

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Харинг отметила, что союзников у России осталось немного
Харинг отметила, что союзников у России осталось немного
Фото: Melinda Haring / Facebook

Когда проходил важный саммит лидеров стран – членов НАТО в Мадриде, президент России Владимир Путин пытался собрать своих союзников в Туркменистане. Заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Харинг обратила внимание на разницу между этими событиями.

Об этом она говорила во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировал в YouTube фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine. 

"Мы видели отличные фотографии с саммита НАТО. А Путин знаете, что делал? Был в Туркменистане, пытался собрать страны Организации Договора о коллективной безопасности. И, в отличие от ОДКБ, Альянс НАТО растет и крепнет. А Путин сейчас где-то на юге пытается собрать своих союзников", – сказала она.

Эксперт также отметила, что у РФ остается все меньше поддержки – Турция, по ее мнению, предпочла Запад России.

"Турция уже сейчас не возражает против членства Финляндии и Швеции [в НАТО]. Это очень серьезный шаг вперед, потому что он является сигналом того, что Турция предпочла все-таки Запад России", – сказала Харинг. 

Разница между тем, как проходили саммит НАТО в Мадриде и Каспийский саммит в Ашхабаде, стала предметом множества шуток в сети.  

В состав ОДКБ в настоящее время входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Контекст:

Саммит НАТО проходит сейчас в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО. В документе отмечается, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства" и Альянс "подтверждает решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года" в отношении Украины (тогда члены Альянса решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение ПДЧ). 

Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса. 

Президент Владимир Зеленский выступая перед участниками саммита, призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя, а также заявил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: на первый взгляд, дорога открыта, но когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. "Украина еще недостаточно заплатила? Неужели наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации все еще недостаточен?" – сказал глава государства.

Теги: Владимир Путин, Турция, НАТО, саммит, Туркменистан, ОДКБ, Atlantic Council, саммит НАТО, Киевский форум по безопасности, Мелинда Харинг
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