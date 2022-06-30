Аналитик Carnegie Europe: Если Путин разрушит Украину – нам всем можно собирать вещи и уходить из Европы

Демпси: Конечно, санкции – это хорошо. Но они не останавливают войну, как мы видим Скриншот: CIDOB Barcelona / YouTube

Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировал в YouTube фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

"Россия поставила перед собой задачу разрушить Украину. И если Украина будет разрушена, то и архитектура безопасности всей Европы будет разрушена. Можно собирать вещи и уходить из Европы нам всем", – подчеркнула она.

Демпси считает, что сегодня дискуссии на Западе базируются на "очень слабом анализе по поводу того, как же, собственно, остановить войну".

"Нужен какой-то более глубокий, комплексный анализ, что-то более важное, что могло бы действительно повлиять на [президента РФ Владимира] Путина, потребовать от него прекратить войну. Конечно, санкции – это хорошо. Но они не останавливают войну, как мы видим", – сказала она.

По мнению аналитика, если у европейцев не будет какого-то конкретного военного плана, который будет дополняться дипломатическими инструментами, они не смогут "прекратить этот конфликт, прекратить разрушения и страдания людей".

"Путин просто будет продолжать разрушать вашу страну", – резюмировала Демпси.

#Росія хоче зруйнувати Україну і не зупиниться у своїх намірах, тому #Захід повинен застосувати більш дієві методи, аби завершити війну, - старша наукова співробітниця аналітичного центру @Carnegie_Europe Джуді Демпсі @Judy_Dempsey #КБФ pic.twitter.com/xjP4PrTf0H — Kyiv Security Forum (@ksfopenukraine) June 29, 2022

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