Путин заявил, что Россия "зеркально ответит" в случае размещения военного контингента НАТО в Финляндии и Швеции

По его словам, "в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам".
Путин утверждает, что для РФ членство Финляндии и Швеции в НАТО – "это совсем не то, что членство Украины".
Комментируя нежелание Москвы, чтобы Альянс расширялся, Путин сказал, что "просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать – "ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне". Нет, это совершенно другая вещь".
Он также добавил, что, "в отличие от Украины, в Швеции и Финляндии не преследуют людей, которые чувствуют себя частью русской культуры".
Саммит НАТО проходит сейчас в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности НАТО. В документе отмечается, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства" и Альянс "подтверждает решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года" в отношении Украины (тогда члены Альянса решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение ПДЧ).
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.