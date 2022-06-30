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Путин заявил, что Россия "зеркально ответит" в случае размещения военного контингента НАТО в Финляндии и Швеции

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Путин утверждает, что для РФ членство Финляндии и Швеции в НАТО "это совсем не то, что членство Украины"
Путин утверждает, что для РФ членство Финляндии и Швеции в НАТО – "это совсем не то, что членство Украины"
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "зеркально ответит" в случае размещения военного контингента НАТО в Финляндии и Швеции. Об этом сообщает "РИА Новости".

По его словам, "в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам".

Путин утверждает, что для РФ членство Финляндии и Швеции в НАТО – "это совсем не то, что членство Украины".

Комментируя нежелание Москвы, чтобы Альянс расширялся, Путин сказал, что "просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать – "ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне". Нет, это совершенно другая вещь".

Он также добавил, что, "в отличие от Украины, в Швеции и Финляндии не преследуют людей, которые чувствуют себя частью русской культуры".

Контекст:

Саммит НАТО проходит сейчас в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности НАТО. В документе отмечается, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства" и Альянс "подтверждает решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года" в отношении Украины (тогда члены Альянса решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение ПДЧ).

Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Швеция, Финляндия, членство
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