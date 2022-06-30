Путин заявил, что Россия "зеркально ответит" в случае размещения военного контингента НАТО в Финляндии и Швеции

Путин утверждает, что для РФ членство Финляндии и Швеции в НАТО – "это совсем не то, что членство Украины" Фото: ЕРА

По его словам, "в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам".

Путин утверждает, что для РФ членство Финляндии и Швеции в НАТО – "это совсем не то, что членство Украины".

Комментируя нежелание Москвы, чтобы Альянс расширялся, Путин сказал, что "просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать – "ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне". Нет, это совершенно другая вещь".

Он также добавил, что, "в отличие от Украины, в Швеции и Финляндии не преследуют людей, которые чувствуют себя частью русской культуры".