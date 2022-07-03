Сейчас главное – делать все, чтобы у Путина было меньше ресурсов финансировать войну против Украины – представитель Госдепа США

Андреа Калан сказала, что США продолжат принимать меры, направленные на сокращение средств, которые Россия может использовать на финансирование войны Скриншот: Галос Америки / YouTube

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, говоря о том, какие меры сейчас предпринимают США, чтобы остановить российскую агрессию.

"Нужно делать все максимально возможное, чтобы уменьшить сумму, которая есть у [президента РФ Владимира] Путина на счетах, чтобы финансировать войну. Мы продолжим это делать. Персональные санкции, санкции против предприятий. И продолжаем работать с партнерами. Потому что когда мы вместе работаем, мы можем более эффективно бороться с такой ужасной угрозой со стороны России", – добавила она.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube