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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сейчас главное – делать все, чтобы у Путина было меньше ресурсов финансировать войну против Украины – представитель Госдепа США

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Андреа Калан сказала, что США продолжат принимать меры, направленные на сокращение средств, которые Россия может использовать на финансирование войны
Андреа Калан сказала, что США продолжат принимать меры, направленные на сокращение средств, которые Россия может использовать на финансирование войны
Скриншот: Галос Америки / YouTube

Страны Запада должны делать все возможное, чтобы сократить доходы России от продажи энергоресурсов и уменьшить ее возможности финансировать войну против Украины.

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, говоря о том, какие меры сейчас предпринимают США, чтобы остановить российскую агрессию.

"Нужно делать все максимально возможное, чтобы уменьшить сумму, которая есть у [президента РФ Владимира] Путина на счетах, чтобы финансировать войну. Мы продолжим это делать. Персональные санкции, санкции против предприятий. И продолжаем работать с партнерами. Потому что когда мы вместе работаем, мы можем более эффективно бороться с такой ужасной угрозой со стороны России", – добавила она.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, Алеся Бацман, война России против Украины, ограничения, Андреа Калан
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