Сейчас главное – делать все, чтобы у Путина было меньше ресурсов финансировать войну против Украины – представитель Госдепа США

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, говоря о том, какие меры сейчас предпринимают США, чтобы остановить российскую агрессию.
"Нужно делать все максимально возможное, чтобы уменьшить сумму, которая есть у [президента РФ Владимира] Путина на счетах, чтобы финансировать войну. Мы продолжим это делать. Персональные санкции, санкции против предприятий. И продолжаем работать с партнерами. Потому что когда мы вместе работаем, мы можем более эффективно бороться с такой ужасной угрозой со стороны России", – добавила она.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.