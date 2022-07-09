"России после этого не будет". Подоляк оценил вероятность ядерного удара РФ по Украине

По его мнению, применение ядерного оружия станет для РФ "концом истории".
"России после этого не будет: ни в истории, ни в физическом смысле. В любом смысле ее просто не станет", – заявил Подоляк.
В то же время советник главы ОП отметил, что Путин – это "странный человек", поэтому от него можно ожидать чего угодно.
"Он же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России?". Они направляются в "российский рай", это ведь на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", – напомнил Подоляк о нарративах российской пропаганды.
Но даже при всей иррациональности современной российской политики разговоры о ядерном ударе следует воспринимать как пропагандистский элемент и не более, убежден Подоляк.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.
Стокгольмский институт исследования проблем мира заявил, что риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны.