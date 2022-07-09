"России после этого не будет". Подоляк оценил вероятность ядерного удара РФ по Украине

По его мнению, применение ядерного оружия станет для РФ "концом истории".

"России после этого не будет: ни в истории, ни в физическом смысле. В любом смысле ее просто не станет", – заявил Подоляк.

В то же время советник главы ОП отметил, что Путин – это "странный человек", поэтому от него можно ожидать чего угодно.

"Он же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России?". Они направляются в "российский рай", это ведь на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", – напомнил Подоляк о нарративах российской пропаганды.

Но даже при всей иррациональности современной российской политики разговоры о ядерном ударе следует воспринимать как пропагандистский элемент и не более, убежден Подоляк.