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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"России после этого не будет". Подоляк оценил вероятность ядерного удара РФ по Украине

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Подоляк считает ядерную угрозу со стороны РФ элементом пропаганды
Подоляк считает ядерную угрозу со стороны РФ элементом пропаганды
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента заверили, что на сегодняшний день не видят серьезной угрозы нанесения ядерного удара по Украине со стороны РФ. Об этом заявил 8 июля в интервью "24 каналу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, применение ядерного оружия станет для РФ "концом истории".

"России после этого не будет: ни в истории, ни в физическом смысле. В любом смысле ее просто не станет", – заявил Подоляк.

В то же время советник главы ОП отметил, что Путин – это "странный человек", поэтому от него можно ожидать чего угодно.

"Он же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России?". Они направляются в "российский рай", это ведь на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", – напомнил Подоляк о нарративах российской пропаганды.

Но даже при всей иррациональности современной российской политики разговоры о ядерном ударе следует воспринимать как пропагандистский элемент и не более, убежден Подоляк.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Стокгольмский институт исследования проблем мира заявил, что риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, агрессия, угрозы, российская пропаганда, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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