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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты запускают по Украине ракеты для ядерных ударов – Буданов

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Буданов: Они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России
Буданов: Они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Российские оккупанты обстреливают территорию Украины советскими ракетами Х-22, которые предназначены для нанесения ядерных ударов. Об этом в опубликованном 4 июля интервью "РБК-Украина" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракета, которая была предназначена для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр – это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой", – сказал Буданов, подчеркнув, что ракетная угроза со стороны РФ по-прежнему сохраняется.

По его мнению, в ближайшее время российские захватчики не будут прибегать к использованию ядерного оружия.

"При всей официальной враждебной риторике и заявлений типа "мы сейчас в радиоактивный пепел весь мир сотрем", они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России", – пояснил начальник ГУР.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Россия, Украина, оружие, ядерное оружие, разведка, обстрелы, ракеты, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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