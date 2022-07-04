Российские оккупанты запускают по Украине ракеты для ядерных ударов – Буданов

Буданов: Они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракета, которая была предназначена для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр – это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой", – сказал Буданов, подчеркнув, что ракетная угроза со стороны РФ по-прежнему сохраняется.

По его мнению, в ближайшее время российские захватчики не будут прибегать к использованию ядерного оружия.

"При всей официальной враждебной риторике и заявлений типа "мы сейчас в радиоактивный пепел весь мир сотрем", они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России", – пояснил начальник ГУР.