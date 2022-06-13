Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны – Стокгольмский институт исследования проблем мира

У России самый большой в мире ядерный арсенал, состоящий из 5977 боеголовок Фото: ЕРА

Как заявили в институте, ситуация усугубляется обострением ядерной риторики со стороны государств так называемого ядерного клуба, в который входят девять стран: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Эксперты утверждают, что, несмотря на незначительное уменьшение количества ядерных боеголовок в 2021 году, все эти государства начали модернизацию и расширение ядерного арсенала.

Россия открыто и не раз угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны на территории Украины, акцентируют внимание авторы доклада.

У РФ самый большой в мире ядерный арсенал, состоящий из 5977 боеголовок – на 550 больше, чем у США. Две страны обладают более чем 90% мировых боезарядов.

В SIPRI констатировали, что около 2 тыс. ядерных боеголовок сейчас находятся в состоянии боевой готовности.

"Все страны ядерного клуба максимально обострили ядерную риторику и акцентируют значение роли, которую ядерное оружие играет в их вооруженных силах", – заявил в докладе Уилфред Ван, директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения.

"Это очень тревожная тенденция", – добавил он.

Эксперты института отмечают, что за последний год стали очевидны проблемы в области ядерной дипломатии. После начала российского военного вторжения в Украину были фактически заморожены переговоры между РФ и США по стратегической стабильности. Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, Россия, Франция, США и Великобритания не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не согласована участниками, говорится в докладе.