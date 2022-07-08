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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис президента Украины: Определенный перелом в войне против РФ уже начинается

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Оружие, которое будет на линии фронта, существенно изменит положение дел в войне, отметил Подоляк
Оружие, которое будет на линии фронта, существенно изменит положение дел в войне, отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска берут оперативную паузу в войне против Украины из-за значительных потерь как в живой силе, так и в военной технике и боекомплектах.

Об этом в интервью "24 каналу", опубликованном 8 июля в YouTube СМИ, сказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

По его словам, оккупантам все это нужно завозить, а логистика у них "не такая уже и простая".

"Безусловно, определенный перелом войны уже начинается... Мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами, – сказал советник главы ОПУ. – И… очень важно прежде всего для нас – это количество оружия, которое будет на линии фронта. Оно существенно изменит сегодняшнее положение дел. То есть мы начнем деблокировать наши территории быстрее".

За последнюю неделю ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. В Кремле, считает президент, не отказались от плана захватить всю территорию Украины.

Теги: Россия, Украина, оружие, захват, боеприпасы, советник, война России против Украины, интервью, перелом, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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