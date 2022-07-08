Офис президента Украины: Определенный перелом в войне против РФ уже начинается

Оружие, которое будет на линии фронта, существенно изменит положение дел в войне, отметил Подоляк Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью "24 каналу", опубликованном 8 июля в YouTube СМИ, сказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

По его словам, оккупантам все это нужно завозить, а логистика у них "не такая уже и простая".

"Безусловно, определенный перелом войны уже начинается... Мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами, – сказал советник главы ОПУ. – И… очень важно прежде всего для нас – это количество оружия, которое будет на линии фронта. Оно существенно изменит сегодняшнее положение дел. То есть мы начнем деблокировать наши территории быстрее".

За последнюю неделю ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

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