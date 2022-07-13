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В Луганске 13 июля похоронили 58 оккупантов, погибших от взрыва на складе боеприпасов – СМИ

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В Луганске погибших оккупантов не хоронят сразу, а распределяют по разным датам, чтобы избежать массовости
В Луганске погибших оккупантов не хоронят сразу, а распределяют по разным датам, чтобы избежать массовости
Фото: depositphotos.com

В результате ударов по складам оружия и боеприпасов 10 июля в Луганске погибло как минимум 58 россиян и местных боевиков, сообщает 13 июля "24 канал", ссылаясь на собственные источники в украинской разведке.

Было бы преждевременным утверждать, что 58 человек – это окончательная цифра потерь оккупантов, отмечают журналисты. Похороны погибших россиян на подконтрольной "ЛНР" территории Луганской области назначают на разные даты, чтобы не было "ощущения массовости", отмечается в сообщении.

Официально ВСУ удар по Луганску 10 июля не комментировали. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram писал о взрывах в Луганске, намекая, что удар был нанесен оружием, которое было передано Украине от США, подчеркнув, что Луганск находится в 80 км от линии фронта.

Позже он добавил, что ударом также были поражены казармы и уже поступила информация о погибших оккупантах.

В ночь на 13 июля, по данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.

9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

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