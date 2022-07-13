В Луганске 13 июля похоронили 58 оккупантов, погибших от взрыва на складе боеприпасов – СМИ

В Луганске погибших оккупантов не хоронят сразу, а распределяют по разным датам, чтобы избежать массовости Фото: depositphotos.com

Было бы преждевременным утверждать, что 58 человек – это окончательная цифра потерь оккупантов, отмечают журналисты. Похороны погибших россиян на подконтрольной "ЛНР" территории Луганской области назначают на разные даты, чтобы не было "ощущения массовости", отмечается в сообщении.

Официально ВСУ удар по Луганску 10 июля не комментировали. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram писал о взрывах в Луганске, намекая, что удар был нанесен оружием, которое было передано Украине от США, подчеркнув, что Луганск находится в 80 км от линии фронта.

Позже он добавил, что ударом также были поражены казармы и уже поступила информация о погибших оккупантах.

В ночь на 13 июля, по данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.