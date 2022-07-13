В Луганске 13 июля похоронили 58 оккупантов, погибших от взрыва на складе боеприпасов – СМИ

Было бы преждевременным утверждать, что 58 человек – это окончательная цифра потерь оккупантов, отмечают журналисты. Похороны погибших россиян на подконтрольной "ЛНР" территории Луганской области назначают на разные даты, чтобы не было "ощущения массовости", отмечается в сообщении.
Официально ВСУ удар по Луганску 10 июля не комментировали. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram писал о взрывах в Луганске, намекая, что удар был нанесен оружием, которое было передано Украине от США, подчеркнув, что Луганск находится в 80 км от линии фронта.
Позже он добавил, что ударом также были поражены казармы и уже поступила информация о погибших оккупантах.
В ночь на 13 июля, по данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.
4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.
8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.
9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.