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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число раненых после ракетного удара в Днепре выросло до 16-ти

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Ракеты РФ попали по промышленному предприятию в Днепре и улице рядом
Ракеты РФ попали по промышленному предприятию в Днепре и улице рядом
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Увеличилось до 16 количество пострадавших от ракетной атаки РФ в Днепре, спасатели продолжают тушить пожар вследствие обстрела. Об этом сообщил утром 16 июля глава ОВА Валентин Резниченко.

"По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла три жизни, 16 человек получили ранения", – написал Резниченко. Ранее было известно о 15 раненых

По его словам, на промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание погасили, другое еще тушат.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что на промышленном предприятии в Днепре вечером было сразу несколько "прилетов". 

"Есть масштабные разрушения, спасатели всю ночь тушили возгорание на территории предприятия. В одном из цехов пожар ликвидирован. Также повреждены более десяти машин, в соседних с местом прилета домах людям вынесло окно и двери", – написал Лукашук.

Он отметил, что несколько ракет украинским военным удалось сбить – обломки упали на другое промышленное предприятие в области, в результате чего пострадал один из работников: его пришлось госпитализировать в реанимацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру вечером 15 июля. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщал в Telegram о как минимум четырех взрывах в городе.

Мэр Днепра Борис Филатов проинформировал о возможных перебоях с коммуникациями в городе после ракетного обстрела. В горсовете Днепра сообщили о гибели водителя автобуса одного из городских маршрутов.

Резниченко сообщил, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.

Оккупанты нанесли удары по Днепру ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из северной части Каспийского моря, четыре ракеты из шести сбила ПВО, сообщили ВС ВСУ. 

Теги: пожар, Днепр, раненые, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты
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