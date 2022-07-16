Число раненых после ракетного удара в Днепре выросло до 16-ти

"По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла три жизни, 16 человек получили ранения", – написал Резниченко. Ранее было известно о 15 раненых.

По его словам, на промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание погасили, другое еще тушат.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что на промышленном предприятии в Днепре вечером было сразу несколько "прилетов".

"Есть масштабные разрушения, спасатели всю ночь тушили возгорание на территории предприятия. В одном из цехов пожар ликвидирован. Также повреждены более десяти машин, в соседних с местом прилета домах людям вынесло окно и двери", – написал Лукашук.

Он отметил, что несколько ракет украинским военным удалось сбить – обломки упали на другое промышленное предприятие в области, в результате чего пострадал один из работников: его пришлось госпитализировать в реанимацию.

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