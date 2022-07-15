Филатов подтвердил информацию об обстреле Днепра. В горсовете сообщили минимум об одном погибшем

Филатов пообещал откровенный разговор "со всеми" о войне 16 июля Фото: Борис Філатов / Facebook

"Район Рабочей, ЮМЗ могут быть перебои с водой и другими коммуникациями. Энергетики, газовщики и водоканал работают, – отметил мэр Днепра. – А завтра поговорим со всеми откровенно на предмет того, что в стране война".

Он также назвал "истериками" слова о нехватке бомбоубежищ в Днепре.

"Когда вы истерите, "где на "Парусе" бомбоубежища?", то, наверное, нужно включить мозг и вспомнить, что "Парус" и еще с десяток жилмассивов построены при СССР на намытом песке. Зайдите в подвал собственного дома и посмотрите, что там воды по колено", – заявил мэр.

Других деталей о последствиях обстрела Филатов не привел.

Специалист департамента транспорта Днепровского горсовета Иван Васючков сообщил, что в результате ракетного удара оккупантов погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.

"Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5.00 снова выйти на работу. Не доехал... Мы обязательно отомстим и накажем всех причастных к сегодняшнему террористическому обстрелу. И всех, кто поддерживает рашистских террористов в их стремлении уничтожить весь украинский народ", – написал Васючков в Facebook.

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