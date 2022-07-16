В Кременчуге и Днепре сообщили о взрывах

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.
"В Кременчуге раздались взрывы. Детали впоследствии", – написал руководитель ОВА.
Мэр города Виталий Малецкий призвал в Facebook жителей Кременчуга не публиковать фото и видео обстрелов.
"Оставайтесь в укрытиях!" – отметил Малецкий в Facebook.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram о как минимум четырех взрывах в Днепре.
Также о звуках взрывов изданию "ГОРДОН" сообщили жители Днепра.
Мэр города Борис Филатов пока не подтвердил информацию об обстреле, но в Telegram призвал жителей не выходить из укрытий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил 14 июля, что ракетные удары – самая большая опасность для Украины, но "немалое количество" ракет сбивает украинская ПВО.