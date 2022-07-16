15 июля в Кременчуге и Днепре сообщили о взрывах, призвав жителей находиться в укрытиях Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

"В Кременчуге раздались взрывы. Детали впоследствии", – написал руководитель ОВА.

Мэр города Виталий Малецкий призвал в Facebook жителей Кременчуга не публиковать фото и видео обстрелов.

"Оставайтесь в укрытиях!" – отметил Малецкий в Facebook.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram о как минимум четырех взрывах в Днепре.

Также о звуках взрывов изданию "ГОРДОН" сообщили жители Днепра.

Мэр города Борис Филатов пока не подтвердил информацию об обстреле, но в Telegram призвал жителей не выходить из укрытий.

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