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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстрелах российскими оккупантами Винницы и Николаева: Террористы понесут полную ответственность за то, что делают

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Россия ведет себя как государство-террорист, отметил Зеленский
Россия ведет себя как государство-террорист, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля провел совещание, темой которого стали ракетные обстрелы российскими оккупантами Винницы и Николаева.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Выясняем детали по каждому ракетному обстрелу территории нашего государства. Террористы понесут полную ответственность за все, что делают, – написал Зеленский. – В Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. 197 пострадавших обратились за помощью. 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести. Николаев – четыре попадания в учебный корпус педагогического университета. Травмированы два человека. Еще четыре попадания в корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова".

По словам президента, Россия "ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению".

"Мы сделаем все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы, и тех, кто их выполняет", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт).

По НУК попали пять ракет С-300, по педуниверситету – четыре, разрушены два этажа здания, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По его словам, до начала учебного года восстановить здания невозможно, поскольку "разрушения достаточно масштабные" и только на экспертизу уйдет много времени.

В результате утренних обстрелов Николаева ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Винница, террористы, раненые, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, президент, удары, разрушения, погибшие, российские оккупанты
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