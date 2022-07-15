Зеленский об обстрелах российскими оккупантами Винницы и Николаева: Террористы понесут полную ответственность за то, что делают

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Выясняем детали по каждому ракетному обстрелу территории нашего государства. Террористы понесут полную ответственность за все, что делают, – написал Зеленский. – В Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. 197 пострадавших обратились за помощью. 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести. Николаев – четыре попадания в учебный корпус педагогического университета. Травмированы два человека. Еще четыре попадания в корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова".

По словам президента, Россия "ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению".

"Мы сделаем все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы, и тех, кто их выполняет", – резюмировал Зеленский.

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