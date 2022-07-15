Россия с утра атаковала ракетами два крупнейших университета в Николаеве – глава ОВА

"Сегодня Россия-террорист атаковала два крупнейших университета в Николаеве. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран заявить, что Россия такая, какая она есть на самом деле, – террористическая", – написал чиновник.

Он также опубликовал видео удара по Национальному университету кораблестроения имени адмирала Макарова.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

С утра 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич.