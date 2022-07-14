В Николаеве оккупанты обстреляли гостиницу, повреждено здание торгового центра – мэр

"Центр города. Гостиница "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистить проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг", – написал он.

Сенкевич ранее сообщал, что оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.