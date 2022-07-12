"Только нового назначат – кирдык! – и на концерт Кобзона". Ким заявил, что защитники Николаева в лидерах по количеству уничтоженных генералов РФ

"Военные работают четко, палят не только склады с боекомплектом, но и командные пункты с генералами. У нас вообще в Николаеве, не помню – мы, кажется, лидеры по уничтожению всяческих генералов. То есть место такое. Только приедут, только назначат кого-то нового – кирдык! – и вместе с заместителями до свидания. На концерт [российского певца Иосифа] Кобзона", – сказал глава ОВА.
Он также отметил, что сегодня утром российские захватчики "прилично" обстреляли Николаев.
"В настоящее время идентифицировали 19 ракет вместе со "Смерчами", "Торнадо"... Всего 24 лунки у нас по городу, но святой Николай и ВСУ нас берегут от негодяев. Но это зеркально, они бесятся… Все [жители города] живые, слава богу. Все остальное отстроим. Оккупантам сейчас очень грустно, работаем по ним все более четко с каждым днем. Как говорится – и это мы еще не начинали", – резюмировал Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В результате утреннего обстрела Николаева повреждены два медицинских учреждения и жилые дома. Ким сообщал о 12 раненых.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.