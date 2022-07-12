"Только нового назначат – кирдык! – и на концерт Кобзона". Ким заявил, что защитники Николаева в лидерах по количеству уничтоженных генералов РФ

Ким: Военные работают четко, палят не только склады с боекомплектом, но и командные пункты с генералами Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Военные работают четко, палят не только склады с боекомплектом, но и командные пункты с генералами. У нас вообще в Николаеве, не помню – мы, кажется, лидеры по уничтожению всяческих генералов. То есть место такое. Только приедут, только назначат кого-то нового – кирдык! – и вместе с заместителями до свидания. На концерт [российского певца Иосифа] Кобзона", – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что сегодня утром российские захватчики "прилично" обстреляли Николаев.

"В настоящее время идентифицировали 19 ракет вместе со "Смерчами", "Торнадо"... Всего 24 лунки у нас по городу, но святой Николай и ВСУ нас берегут от негодяев. Но это зеркально, они бесятся… Все [жители города] живые, слава богу. Все остальное отстроим. Оккупантам сейчас очень грустно, работаем по ним все более четко с каждым днем. Как говорится – и это мы еще не начинали", – резюмировал Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В результате утреннего обстрела Николаева повреждены два медицинских учреждения и жилые дома. Ким сообщал о 12 раненых.

