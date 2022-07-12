Ракетный удар по Николаеву. Число раненых возросло до 12

"На это время известно о 12 раненых", – написал Ким в 9.49.

Ранее Ким сообщал о четырех пострадавших. Известно также, что оккупанты попали в два медицинских учреждения и жилые дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.